Calciomercato Juventus | c’è già un nome nella lista della dirigenza per gennaio I bianconeri potrebbero rinforzare questo reparto con il suo acquisto ultimissime indiscrezioni

Calciomercato Juventus: a gennaio i bianconeri potrebbero rinforzare con l’acquisto di questo giocatore. Svelati tutti i dettagli. Un corteggiamento lungo anni, un sogno che potrebbe finalmente diventare realtà. Il calciomercato Juventus torna a pensare a Sergej Milinkovic-Savic. Come riportato dal QS, la dirigenza bianconera starebbe valutando un assalto al centrocampista serbo per la finestra di mercato di gennaio, sfruttando una situazione contrattuale a dir poco vantaggiosa. Un’occasione irripetibile. Dopo stagioni intere in cui la Lazio chiedeva cifre superiori ai 100 milioni, lo scenario è radicalmente cambiato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: c’è già un nome nella lista della dirigenza per gennaio. I bianconeri potrebbero rinforzare questo reparto con il suo acquisto, ultimissime indiscrezioni

