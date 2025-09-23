Calciomercato Juve | ricordi Caprile? Era accostato ai bianconeri potrebbe fare il salto in questa big italiana nella prossima stagione È l’erede designato di quest’altro portiere l’indiscrezione

Calciomercato Juve: Caprile, ex obiettivo dei bianconeri, potrebbe compiere il salto in questa rivale italiana nella prossima estate. Il presente si chiama Yann Sommer, ma il futuro ha già un nome e un cognome: Elia Caprile. L’ Inter programma il futuro della sua porta e, come riportato da Tuttosport, ha individuato nel giovane portiere del Cagliari l’erede designato dell’esperto estremo difensore svizzero. La dirigenza nerazzurra ha intensificato il pressing, e la prossima sfida di campionato sarà un vero e proprio esame. Pressing su Caprile: osservatori in missione. L’interesse dell’ Inter per Elia Caprile, portiere classe 2001, non è una novità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

