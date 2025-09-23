Calciomercato Juve ecco quale era il sogno proibito dei bianconeri | c’erano stati dei contatti ma poi… Serviva questa clamorosa cifra

Calciomercato Juve, ecco quale era il sogno proibito dei bianconeri: tutte le ultime novità sulle mosse del club. Le attuali difficoltà della Juventus a centrocampo, evidenziate da più parti, hanno radici profonde che affondano nell’ultimo mercato estivo. A svelare un retroscena chiave è il giornalista Gianni Balzarini, che ha raccontato di come la dirigenza bianconera avesse individuato un obiettivo preciso per risolvere i problemi della mediana: Sandro Tonali. Secondo l’analisi di Balzarini, il club non cercava un giocatore qualunque, ma “il centrocampista che fa fare il salto di qualità”. E quel giocatore, ha ribadito il giornalista “all’infinito”, era proprio Sandro Tonali, il metronomo della Nazionale italiana, oggi al Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ecco quale era il sogno proibito dei bianconeri: c’erano stati dei contatti ma poi… Serviva questa clamorosa cifra

