Calciomercato Inter si muove già qualcosa per l’anno prossimo | Acerbi e Darmian verso l’addio? Spunta un nome nuovo nella lista dei partenti

Calciomercato Inter, si muove qualcosa per l’anno prossimo: Acerbi e Darmian verso l’addio? C’è un nome nuovo nella lista dei partenti. Con molti contratti in scadenza, il calciomercato Inter si prepara ad affrontare una rivoluzione estiva. Diversi giocatori, tra cui Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Davide Frattesi, potrebbero salutare il club, aprendo la strada a nuovi innesti. La dirigenza nerazzurra, infatti, sta già valutando le mosse da fare in vista della prossima stagione. Caprile in cima alle preferenze. Secondo Tuttosport, anche Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza a giugno, potrebbe dire addio in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

