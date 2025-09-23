Calciomercato Inter LIVE | si apre il casting per il post-Sommer il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Inter, il ds #Ausilio ha deciso: no ai soldi dell'Al-Hilal, non raggiungerà Simone #Inzaghi in Arabia Saudita [Tuttosport] #calciomercato https://calciomercato.com/liste/inter-il-direttore-sportivo-piero-ausilio-ha-deciso-no-ai-soldi-dell-al-hilal/bltc185018e23b6c2 - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede sul calciomercato? News e trattative in DIRETTA; ESPOSITO AL PARMA APRE LEONI ALL’INTER?; Calciomercato 2025, le news del 15 agosto.
Calciomercato Inter news/ Asllani, il centrocampista apre al Bologna. Galatasaray su Pavard (11 agosto 2025) - Dopo Osimhen, il Gala punta il francese (11 agosto 2025) Il calciomercato Inter sta cercando di piazzare ... ilsussidiario.net scrive
Inter, preso Akanji dal City. E Pavard apre al trasferimento - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it