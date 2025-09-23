Calciomercato Inter con Sommer in scadenza si apre il casting per la porta | c’è un nome in pole!

Ecco il preferito dalla dirigenza. Il calciomercato Inter sembra aver già individuato il futuro tra i pali, e il nome in cima alla lista è Elia Caprile, portiere del Cagliari. Nonostante le recenti prove di Josep Martinez, che ha guadagnato fiducia nelle ultime uscite, il casting per sostituire Yann Sommer, in scadenza di contratto a fine stagione, è aperto. Caprile, classe 1998, sarà osservato con attenzione sabato contro i nerazzurri, partita in cui potrebbe dare un’ulteriore prova delle sue qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, con Sommer in scadenza si apre il casting per la porta: c’è un nome in pole!

