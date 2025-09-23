Calcio Serie D | nel turno infrasettimanale l’Us Città di Fasano ospita il Nola

FASANO - Messa alle spalle la vittoria di Foggia contro l’Heraclea, è già tempo di tornare in campo per l’US Città di Fasano, che alle ore 15 di mercoledì, 24 settembre, ospiterà il Nola al “Vito Curlo”, nella gara valida per la quarta giornata della Serie D-Girone H. La formazione biancazzurra. 🔗 Leggi su Today.it

