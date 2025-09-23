Calcio serie C Perugia - Sambenedettese | la diretta della partita

Caro Grifo, è ora di mettersi in marcia. Sono stati giorni difficili per la squadra biancorossa: la sconfitta subita a Ravenna, soprattutto per la maniera in cui è giunta, ha provocato il cambio di allenatore.Da Vincenzo Cangelosi si è passato a Piero Braglia, che ha il non facile compito di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it