Calcio serie C La Pianese oggi attende l’Arezzo Birindelli tiene alta la guardia

Dopo il punto sudato, ma meritato di Pesaro, la Pianese attende la corazzata Arezzo oggi al Comunale alle 18,30. La squadra amaranto, guidata da Bucchi, è partita con il botto, con quattro vittorie in altrettante partite prima di cedere nell’ultimo turno di campionato contro il Guidonia tra le mura amiche. "Ho visto l’Arezzo contro il Guidonia – ha detto il tecnico bianconero Alessandro Birindelli (foto) alla vigilia del match – che ha fatto partita coraggiosa sfruttando una palla inattiva. Poi l’Arezzo ha fatto la gara costruendo diverse occasioni importanti col portiere avversario che è stato grande protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

