Calcio serie C il Grifo cola ancora a picco Furia Braglia | Stare zitti e svegliarci

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piovono fischi sul Perugia (squadra e società), che ora langue tristemente al terzultimo posto in classifica.Anche la Sambenedettese, pur non giocando una gara eccezionale, espugna il Curi condannando i biancorossi, che pure erano riusciti a riprenderla, alla terza sconfitta consecutiva.Non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Tau Calcio, una fucina di talenti. Gli attaccanti tutti in serie C

Il Brescia Calcio non è ammesso alla serie C: cancellati 114 anni di storia del club

Calcio serie C, Perugia - Sambenedettese: la diretta della partita; La cura Braglia non dà frutti: la Samb passa 2-1 al Curi, Grifo al terzo ko di fila; Calcio serie C, il Grifo attende i primi atti ufficiali della nuova stagione.

calcio serie c grifoCalcio serie C, Meluso spiega il mercato del Grifo: "Ho agito in piena autonomia" - E rivela: "Lewis dovrà operarsi di nuovo, pronti ad attingere agli svincolati" ... perugiatoday.it scrive

Calcio serie C, la disfatta del Benelli certifica la crisi del Grifo. E ora Cangelosi può saltare - Che già da oggi pomeriggio potrebbe ripartire da una nuova guida tecnica ... Secondo perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Grifo