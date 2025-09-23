Calcio serie C il Grifo cola ancora a picco Furia Braglia | Stare zitti e svegliarci
Piovono fischi sul Perugia (squadra e società), che ora langue tristemente al terzultimo posto in classifica.Anche la Sambenedettese, pur non giocando una gara eccezionale, espugna il Curi condannando i biancorossi, che pure erano riusciti a riprenderla, alla terza sconfitta consecutiva.Non.
In questa notizia si parla di: calcio - serie
