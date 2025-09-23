Calcio Rimini condannato da un rigore al 95' contro il Guidonia Montecelio
Il rigore di Calì al 95' regala la vittoria di misura al Guidonia Montecelio contro il Rimini. Tanta pioggia ma poche occasioni durante i 90 minuti del turno infrasettimanale di Serie C, un passo indietro per i romagnoli dopo la vittoria contro il Forlì. I biancorossi, fanalino di coda del girone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La partita Guidonia Montecelio 1937 Fc-Rimini Football Club, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà allo Stadio "Comunale" di Guidonia Montecelio (Rm) sito in via del Campo Sportivo 1.
