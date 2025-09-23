Calcio Promozione Lissone cade a Trezzano Sconfitta meritata serve più coraggio

"Ho visto in campo un atteggiamento poco idoneo. È stata una sconfitta meritata. I nostri avversari hanno giocato con più carattere e voglia. Bisogna dare di più, serve più coraggio. Sono molto amareggiato". La prima sconfitta in campionato, la seconda stagionale dopo quella di Coppa dell’ AC Lissone, viene commentata così da mister Santoni dopo il match sul campo della Olimpic Trezzanese vinto dai padroni di casa per 2-1. Reti tutte nel primo tempo con Lucente (foto) che illude prima della rimonta. Nel girone D si recrimina ad Agrate dove cade un’altra big, la Speranza battuta dal Franco Scarioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

