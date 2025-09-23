Calcio Napoli Politano rinnova fino al 2028
L’esterno azzurro, punto fermo dello scacchiere di Antonio Conte, ha deciso di legarsi ancora a lungo al Calcio Napoli. Dopo sei stagioni e mezzo, il rinnovo è ormai definito. Matteo Politano continuerà a vestire la maglia del Calcio Napoli almeno fino al 2028. L’ufficialità del rinnovo è attesa in giornata, ma sia Gianluca Di Marzio . 🔗 Leggi su 2anews.it
