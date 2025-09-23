E’ finalmente ripartito il campionato di Seconda Categoria e vogliamo ricordare in sintesi alcuni aspetti. Primo: ieri l’altro si è giocata la prima giornata del campionato; secondo punto: non avete sbagliato campionato. Nonostante la presenza di Vorno, Corsanico, Massarosa, Valfreddana è sempre un torneo di Seconda; punto terzo: state attenti, perché nel girone A, l’ingorgo si annuncia pazzesco. Da queste parti non tanto tempo fa regnava l’incertezza, stavolta di più; Punto quarto: le rappresentanti lunigianesi Serricciolo e Gragnolese, partono col piede giusto, sbandano paurosamente Don Bosco Fossone e Villafranchese, va fuori strada anche l’ Atletico Carrara e il Ricortola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio, In seconda categoria avvio rallentato per pontremoli e monzone. Parte forte il Serricciolo di Bambini: "Soddisfatto della prova fornita dai ragazzi»