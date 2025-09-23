Calcio In seconda categoria avvio rallentato per pontremoli e monzone Parte forte il Serricciolo di Bambini | Soddisfatto della prova fornita dai ragazzi
E’ finalmente ripartito il campionato di Seconda Categoria e vogliamo ricordare in sintesi alcuni aspetti. Primo: ieri l’altro si è giocata la prima giornata del campionato; secondo punto: non avete sbagliato campionato. Nonostante la presenza di Vorno, Corsanico, Massarosa, Valfreddana è sempre un torneo di Seconda; punto terzo: state attenti, perché nel girone A, l’ingorgo si annuncia pazzesco. Da queste parti non tanto tempo fa regnava l’incertezza, stavolta di più; Punto quarto: le rappresentanti lunigianesi Serricciolo e Gragnolese, partono col piede giusto, sbandano paurosamente Don Bosco Fossone e Villafranchese, va fuori strada anche l’ Atletico Carrara e il Ricortola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - seconda
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Calcio a 5, il 'Pocho' resta in biancorosso dopo un impatto decisivo nella seconda metà di stagione
Calcio. Seconda: ecco l'Atletico Cascina
Seconda Giornata Campionato U17 - Fase Playoff ? Arezzo Femminile - Pescara Calcio ?Sabato 25 gennaio ore 16:00 Stadio Bruno Nespoli (Villaggio Dante) Via Baden Powell, SNC - Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, seconda vittoria per l’Us Fasano, che passa sul campo del Gravina - X Vai su X
Calcio, Seconda Categoria: tra Borgo San Siro e Gambolò finisce pari (3-3), vincono Gravellonese e Cilavegna Olimpic 95; Presentazione dei calendari di Prima e Seconda Categoria: doppio appuntamento in videoconferenza; Seconda, il derby nel Girone C va alla Virtus. Il Cintolese ne fa sei.
Calcio, In seconda categoria avvio rallentato per pontremoli e monzone. Parte forte il Serricciolo di Bambini: "Soddisfatto della prova fornita dai ragazzi» - E’ finalmente ripartito il campionato di Seconda Categoria e vogliamo ricordare in sintesi alcuni aspetti. Segnala sport.quotidiano.net
Seconda Categoria: Asd Fasano Calcio, presentazione stagione sportiva 2025/2026 - L’ASD Fasano Calcio, si prepara per l’avvio dell’imminente campionato di Seconda Categoria che partirà ufficialmente domenica 5 ottobre 2025. Da osservatoriooggi.it