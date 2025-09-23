Calcio il Ravenna non si ferma | espugnata Carpi quarto successo consecutivo

Ravennatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ravenna espugna 2-1 Carpi centrando la quarta vittoria consecutiva, la quinta in sei gare di campionato. Le reti di Spini e Luciani su rigore permettono ai bizantini di restare agganciati alla capolista Arezzo, vincente 4-2 sul campo della Pianese e in testa alla classifica del girone B con 15. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

