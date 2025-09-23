Calcio femminile la Roma domina la Lazio ed è la prima finalista della Serie A Women’s Cup
Allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia si rivela a senso unico il derby della Capitale, valevole per la prima semifinale della Serie A Women’s Cup 2025 di calcio femminile: la Roma schianta la Lazio per 3-0 ed approda all’ultimo atto, dove troverà la vincente di Juventus-Inter. Nel primo tempo la Roma comanda a lungo il gioco ed a metà frazione riesce a sfondare: al 22? Pilgrim serve Haavi, che porta in vantaggio le giallorosse. Il forcing romanista non si placa, ed al tramonto della frazione arriva il raddoppio: al 42? van Diemen assiste Corelli, la quale griffa il 2-0, score con il quale si va al riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - femminile
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
Seconda Giornata Campionato U17 - Fase Playoff ? Arezzo Femminile - Pescara Calcio ?Sabato 25 gennaio ore 16:00 Stadio Bruno Nespoli (Villaggio Dante) Via Baden Powell, SNC - Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
| dedicato allo sviluppo del calcio femminile, propone un ambiente sicuro, divertente e non competitivo per entrare in contatto con il mondo del calcio, attraverso le storie dei film d’animazione Disney – capaci di coinvolgere ed unire. #Playmakers #Disney # - X Vai su X
La Roma domina nel derby della capitale; Coppa Italia, la Roma femminile domina la prima semifinale con il Sassuolo; Regine d’Italia: la Juventus Women domina la Roma e conquista la quarta Coppa Italia – Le immagini della festa.
Roma-Lazio femminile: orario e dove vedere in tv la semifinale di Serie A Women's Cup - Via alla Final Four in programma a Castellammare di Stabia: chi vincerà il derby affronterà in finale una tra Juve e Inter ... Riporta msn.com
Calcio femminile: definiti i gironi di Champions League. Le avversarie di Juventus e Roma - Manca sempre meno alla nuova edizione della UEFA Women's Champions League 2025- Secondo oasport.it