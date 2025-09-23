Calcio femminile buona la prima stagionale per le canarine contro la Sammartinese
Prima partita ufficiale della nuova stagione e, seppur con un po' di fatica, il Modena Femminile porta a casa i primi tre punti in casa della Sammartinese.Parte un po' contratta la formazione di Mister Stefania Rossi e, solo al 15', arriva la prima vera conclusione a rete delle gialle, Manfredi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Seconda Giornata Campionato U17 - Fase Playoff ? Arezzo Femminile - Pescara Calcio ?Sabato 25 gennaio ore 16:00 Stadio Bruno Nespoli (Villaggio Dante) Via Baden Powell, SNC - Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
| dedicato allo sviluppo del calcio femminile, propone un ambiente sicuro, divertente e non competitivo per entrare in contatto con il mondo del calcio, attraverso le storie dei film d’animazione Disney – capaci di coinvolgere ed unire. #Playmakers #Disney # - X Vai su X
Italia femminile, 3 amichevoli di lusso per chiudere il 2025: le avversarie - La Nazionale di Soncin torna in campo dopo l’ottimo Europeo Prima il test con il Giappone, poi la tournée negli Stati Uniti ... Riporta calcionews24.com
Calcio femminile, big match per la Sammartinese: derby contro il Rimini - La sfida contro le ragazze del Rimini rappresenta un banco di prova, non solo per il valore dell’avversario ma anche per confermare i progressi fatti finora ... Scrive forlitoday.it