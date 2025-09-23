Calcio femminile Aitana Bonmatí vince per la terza volta consecutiva il Pallone d’Oro
A Parigi serata di gala per il calcio mondiale, con le assegnazioni dei Palloni d’Oro. Tra le donne, Aitana Bonmatí ha ricevuto per la terza volta consecutiva il premio più prestigioso in una graduatoria in cui due Paesi su tutti l’hanno fatta da padroni, ovvero Inghilterra e Spagna, sulla base anche di quanto è accaduto negli Europei 2025 in Svizzera. Pallone d’Oro che rimane in terra iberica dal 2021 in maniera ininterrotta, ricordando che prima di Bonmatí era stata l’altra fuoriclasse Alexia Putellas a ricevere l’ambito riconoscimento. La giocatrice del Barcellona è stata premiata, dopo aver vinto con il club blaugrana il campionato, la Copa de La Reina e la Supercoppa di Spagna, perdendo la finale di Champions League e con la maglia della sua nazionale l’atto conclusivo della rassegna continentale contro le inglesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
