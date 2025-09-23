Calcio donne serie B | addio alla coppa Italia Le amaranto superate di misura a Lumezzane
È già terminata l’avventura dell’ Arezzo calcio femminile in coppa Italia. Domenica, al centro sportivo "Bruno Nespoli", le amaranto sono state sconfitte con un gol di scarto dal Lumezzane, che accede dunque al turno successivo. La gara si rivela equilibrata fin dalle prime battute: in avvio Di Nallo è brava a murare sulla lombarda Burbassi, poi è Corazzi, a metà primo tempo, a provarci con un tiro da fuori che termina a lato di poco. Al 37’ il gol che deciderà la sfida: è Pinna ad approfittare di una palla vagante in area amaranto per trafiggere Di Nallo e portare avanti le ospiti. Nella ripresa l’Acf alza il baricentro alla ricerca del pari, esponendosi però a pericolose ripartenze non sfruttate dalle lombarde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
