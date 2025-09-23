Calcio donne serie B | addio alla coppa Italia Le amaranto superate di misura a Lumezzane

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già terminata l’avventura dell’ Arezzo calcio femminile in coppa Italia. Domenica, al centro sportivo "Bruno Nespoli", le amaranto sono state sconfitte con un gol di scarto dal Lumezzane, che accede dunque al turno successivo. La gara si rivela equilibrata fin dalle prime battute: in avvio Di Nallo è brava a murare sulla lombarda Burbassi, poi è Corazzi, a metà primo tempo, a provarci con un tiro da fuori che termina a lato di poco. Al 37’ il gol che deciderà la sfida: è Pinna ad approfittare di una palla vagante in area amaranto per trafiggere Di Nallo e portare avanti le ospiti. Nella ripresa l’Acf alza il baricentro alla ricerca del pari, esponendosi però a pericolose ripartenze non sfruttate dalle lombarde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio donne serie b addio alla coppa italia le amaranto superate di misura a lumezzane

© Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: addio alla coppa Italia. Le amaranto superate di misura a Lumezzane

In questa notizia si parla di: calcio - donne

Calcio, Europei donne: Italia KO ai supplementari, Inghilterra in finale

Calcio femminile, Brescia non dimentica e rilancia: “Serve supporto anche alle donne”

Rimini calcio nel caos: le donne, gli australiani, i soldi. Il direttore sportivo: “Aggredito”

L'organico per la stagione 2025-26: ecco le 14 protagoniste del campionato al via domenica 7 settembre; IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE DI SERIE B FEMMINILE; Serie B femminile, svelato il girone 2025-2026 con la Freedom.

calcio donne serie bCALCIO DONNE SERIE B. Debutto amaro per le amaranto. Passa il Bologna - Dopo i tre punti all’esordio arriva una battuta d’arresto per le amaranto dell’Arezzo calcio femminile. Riporta lanazione.it

calcio donne serie bCALCIO SERIE B/ Oggi il debutto casalingo di stagione per la Freedom FC Women - Debutto casalingo stagionale per la Freedom FC Women che, domenica 14 settembre (in anticipo alle ore 14) riceve il Venezia per la seconda giornata di Serie B. targatocn.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Donne Serie B