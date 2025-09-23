Calcio Coppa Italia | vincono Cagliari e Udinese

Roma, 23 set. (askanews) – Al via i sedicesimi di Coppa Italia: il Cagliari supera 4-1 il Frosinone e affronterà il Napoli nel prossimo turno. L’Udinese batte il Palermo 2-1 con il primo gol alla prima da titolare di Zaniolo e agli ottavi sfiderà la Juventus. Alle 21 Milan-Lecce. Mercoledì 24 settembre altre tre partite: alle 17.00 c’è Parma-Spezia seguita da Verona-Venezia alle 18.30 e Como-Sassuolo alle 21.00. Completano il turno Genoa-Empoli e Torino-Pisa, rispettivamente alle 18.30 e alle 21.00 di giovedì 25 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it