Calcio Coppa Italia 2025-2026 | approdano agli ottavi Milan Cagliari ed Udinese

Si aprono i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio: nelle tre sfide odierne staccano il pass per gli ottavi di finale Milan, Cagliari ed Udinese, che nel prossimo turno affronteranno, rispettivamente, Lazio, Napoli e Juventus. Il Cagliari supera il Frosinone per 4-1 e se la vedrà col Napoli: nel primo tempo i sardi passano subito in vantaggio grazie al rigore trasformato al 2? da Gaetano, ma gli ospiti pareggiano grazie a Vergani al 36?. Nella ripresa, però, i padroni di casa conquistano il passaggio del turno: il Cagliari passa in vantaggio al 67? con Borrelli, poi all’80’ arriva il 3-1 di Felici, infine chiude i conti all’85’ Cavuoti, che sigla la rete del definitivo 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
