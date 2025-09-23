Calcio amatori Chaltron’s Cup show Infingardi che doblete

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025

Chaltron’s Cup, che spettacolo. Sport, goliardia e finalità sociali si uniscono in uno storico torneo di calcio amatoriale fra i più fantasiosi e importanti d’Italia. Gli Infingardi sono la squadra regina del momento, avendo scritto nelle ultime due edizioni il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione. Noi campioni di tutto l’anno scorso - afferma Jacopo Silei, portavoce degli Infingardi - vincendo sia la Chaltron definita Bassa che quella Alta. Un doblete che solo altre due volte si era verificato in tutta la storia del glorioso trofeo. Quest’anno abbiamo vinto nuovamente la Chaltron’s Alta dimostrando di essere i più forti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In questa notizia si parla di: calcio - amatori

