Calcio a 5 Salvo Samperi | L’emozione sportiva più grande che io abbia vissuto siamo sulla buona strada

Il CT dell'Italia Salvo Samperi commenta al sito federale la soffertissima qualificazione dell'Italia agli Europei 2026 di calcio a 5, ottenuta battendo ai tiri di rigore il Kazakistan: gli azzurri, dopo aver vinto 2-1 all'andata, erano stati sconfitti per 2-3 nei tempi regolamentari, e la situazione non era cambiata ai supplementari. Sensazioni speciali per un risultato a lungo inseguito: " È l'emozione sportiva più grande che io abbia vissuto, non solo per il risultato ma anche per come sono state affrontate le partite nonostante le difficoltà incontrate dall'inizio del raduno a oggi. Questa sera abbiamo fatto un passo avanti importantissimo rispetto all'andata.

