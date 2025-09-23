Calascibetta minorenne aggredito dal branco durante la Festa della Madonna di Buonriposo
Pestaggio durante i festeggiamenti della Madonna di Buonriposo. Un ragazzo minorenne è stato brutalmente aggredito da un gruppo di almeno dieci coetanei durante la festa della Madonna di Buonriposo a Calascibetta, in provincia di Enna. L'episodio risale all' 8 settembre, ma è emerso soltanto oggi, 23 settembre. Secondo quanto ricostruito, la vittima, che si trovava in compagnia di una ragazzina in un boschetto vicino alla piazza, è stata colpita con pugni e calci, oltre a subire sigarette spente sulla pelle, sputi e insulti. I medici del pronto soccorso hanno stabilito una prognosi di 21 giorni.
