Cala il sipario sulla World Winners Cup | Catania si conferma la capitale del Beach Soccer

Cala il sipario sulla World Winners Cup che ha animato, dal 16 al 21 settembre, il litorale della Playa di Catania. Numeri alla mano, un evento straordinario che ha acceso i riflettori per una settimana di grande sport, vissuta intensamente con ben 36 club, maschili e femminili, provenienti da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cala - sipario

Vicofaro, cala il sipario. La struttura sigillata e la Diocesi assume sedici operatori

Naviglio, stasera cala il sipario sull'edizione 2025 dopo 120 giorni di festa

Con Bonny cala il sipario sul mercato in attacco? L’Inter ha un obiettivo!

Cala il sipario sulla settima edizione del "Castrovillari Film fest" https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/cala-il-sipario-sulla-settima-edizione-del-castrovillari-film-fest-a0d17455-440b-4f1e-ac69-fc7690e92932.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

A pochi giorni dall’Italian Tech Week, cala il sipario sul Talent Garden di via Giacosa - facebook.com Vai su Facebook

Cala il sipario sulla World Winners Cup: Catania si conferma la capitale del Beach Soccer; Lo Sporting Lioni si ferma: cala il sipario su una storia lunga sei anni; World Rugby Ranking: sipario in calo sul 2024 ovale, l’Italia chiude l’anno in Top 10.

Non c'è l'intesa, cala il sipario sul terzo mandato - "Senza accordo tra Lega e Fi" Fratelli d'Italia, che pure aveva fatto ripartire il tormentone con una apertura a sorpresa al partito di Matteo ... ansa.it scrive

Cala il sipario sui Bennifer: JLo e Ben Affleck trovano l'accordo sul divorzio - Cala definitivamente il sipario su una delle grandi love story di Hollywood: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno raggiunto l'accordo di divorzio. Come scrive unionesarda.it