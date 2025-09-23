Caivano Sinistra Italiana chiede chiarimenti su mobilità dirigenti | interrogazione parlamentare in arrivo

Caivano, Sinistra Italiana accende i riflettori sulla mobilità dei dirigenti: pronto un atto in Parlamento. Sinistra Italiana ha sempre seguito con molta attenzione l’operato della commissione straordinaria di Caivano, soprattutto in merito agli atti approvati riguardanti la procedura di mobilità volontaria per dirigenti messa in atto dalla Commissione stessa. Dopo un’attenta lettura degli atti approvati riteniamo che appaiono evidenti elementi che destano non poche perplessità e che presentano importanti principi di illegittimità. Riteniamo fondamentale che in un territorio complesso come Caivano, sottoposto a misure straordinarie proprio per garantire legalità e trasparenza, nessuno possa sottrarsi alla necessità di rispettare la correttezza delle procedure e che ogni provvedimento amministrativo debba essere improntato alla massima correttezza formale e sostanziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it