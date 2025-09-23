Cagliari tromba d' aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto

Tg24.sky.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cagliari una tromba d’aria ha investito la spiaggia del Poetto per poi scomparire in mare dopo qualche chilometro. Il fenomeno si è ripetuto a poca distanza anche davanti alla spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

cagliari tromba d aria si abbatte sulla spiaggia del poetto

© Tg24.sky.it - Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto

In questa notizia si parla di: cagliari - tromba

Cagliari come gli Usa, tromba d'aria travolge il Golfo degli Angeli: il video dalla spiaggia del Poetto

Tromba d'aria vicino alla spiaggia del Poetto di Cagliari, il video del maltempo in Sardegna

Cagliari come gli Usa, tromba d'aria travolge il Golfo degli Angeli: il video dalla spiaggia del Poetto; Temporali e trombe d'aria nel sud Sardegna, scatta allerta meteo; Il video della tromba marina nel Golfo degli Angeli.

cagliari tromba d ariaTromba d'aria a Cagliari - Peggiora il tempo nel sud della Sardegna, dove sono attese consistenti precipitazioni anche nel pomeriggio. Da rainews.it

cagliari tromba d ariaMaltempo a Cagliari, al Poetto si eleva un’imponente tromba marina - Nelle prossime ore, questa condizione meteorologica potrebbe portare piogge intense e un peggioramento generale del maltempo ... cagliaripad.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Tromba D Aria