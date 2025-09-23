Cagliari tromba d' aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto
A Cagliari una tromba d’aria ha investito la spiaggia del Poetto per poi scomparire in mare dopo qualche chilometro. Il fenomeno si è ripetuto a poca distanza anche davanti alla spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: cagliari - tromba
Cagliari come gli Usa, tromba d'aria travolge il Golfo degli Angeli: il video dalla spiaggia del Poetto
Tromba d'aria vicino alla spiaggia del Poetto di Cagliari, il video del maltempo in Sardegna
Cagliari, impressionante tromba marina nel Golfo degli Angeli - X Vai su X
Una tromba d'aria e un forte temporale a Lecce hanno invece causato la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali sulle auto in sosta. I disagi maggiori si sono registrati in particolare nelle vie Bachelet, Lodi, Dell'Abate e Cagliari, oltre che lungo la tangenziale - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari come gli Usa, tromba d'aria travolge il Golfo degli Angeli: il video dalla spiaggia del Poetto; Temporali e trombe d'aria nel sud Sardegna, scatta allerta meteo; Il video della tromba marina nel Golfo degli Angeli.
Tromba d'aria a Cagliari - Peggiora il tempo nel sud della Sardegna, dove sono attese consistenti precipitazioni anche nel pomeriggio. Da rainews.it
Maltempo a Cagliari, al Poetto si eleva un’imponente tromba marina - Nelle prossime ore, questa condizione meteorologica potrebbe portare piogge intense e un peggioramento generale del maltempo ... cagliaripad.it scrive