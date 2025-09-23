Cagliari Inter Sky o Dazn | dove vedere la partita
Cagliari Inter Sky o Dazn. Dopo il successo sul Sassuolo, l’ Inter cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppe nella trasferta di sabato sera all’ Unipol Domus di Cagliari. La gara, in programma alle 20:45, rappresenta un test importante per la solidità dei nerazzurri, che con un successo potrebbero continuare a risalire la classifica approfittando anche degli scontri diretti delle rivali. Ad attenderli, però, c’è un Cagliari in ottima forma, reduce da due vittorie di fila e desideroso di confermarsi contro un big. L’incontro tra Cagliari e Inter sarà trasmesso su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite l’app dedicata su smartphone, tablet, smart TV, console come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
? VINCI I BIGLIETTI PER CAGLIARI - INTER! ? Radiolina ti regala l’emozione di tifare la tua squadra del cuore allo stadio! Oggi alle 14.30 gioca con Lele Casini in A Voi La Linea! Giovedì alle 18.30 segui Il Cagliari in diretta - Giocheremo anche lì! - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter, lunedì al via la vendita dei biglietti: informazioni e prezzi - X Vai su X
Inter-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Inter-Cagliari sabato ore 18: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv; Cagliari-Inter dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni.
Inter, adesso Lautaro è recuperato: a Cagliari partirà titolare - La settimana quasi vuota, senza partite nel mezzo, è accolta come una benedizione da Lautaro Martinez, che ieri si è allenato con il sorriso ad Appiano dopo parecchi giorni problematici. Da gazzetta.it
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie A - La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva. msn.com scrive