Cagliari Inter Sky o Dazn | dove vedere la partita

Cagliari Inter Sky o Dazn. Dopo il successo sul Sassuolo, l’ Inter cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppe nella trasferta di sabato sera all’ Unipol Domus di Cagliari. La gara, in programma alle 20:45, rappresenta un test importante per la solidità dei nerazzurri, che con un successo potrebbero continuare a risalire la classifica approfittando anche degli scontri diretti delle rivali. Ad attenderli, però, c’è un Cagliari in ottima forma, reduce da due vittorie di fila e desideroso di confermarsi contro un big. L’incontro tra Cagliari e Inter sarà trasmesso su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite l’app dedicata su smartphone, tablet, smart TV, console come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it