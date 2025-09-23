Cagliari Inter probabili formazioni | Chivu tra i 3 punti e lo sguardo alla Champions

Cagliari Inter probabili formazioni. Dopo le due vittorie consecutive contro Ajax e Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu cerca il terzo successo in trasferta a Cagliari. La squadra nerazzurra affronta l’impegno di sabato sera con il vento in poppa e l’obiettivo di approfittare del big match tra Milan e Napoli per scalare ulteriormente la classifica. L’ambiente è sereno e la vittoria per 2-1 in casa con il Sassuolo, gestita anche senza il capitano titolare, ha dimostrato la solidità del gruppo. Tutti gli occhi sono puntati sulle decisioni del tecnico, diviso tra la necessità di continuare a vincere e la gestione delle energie in vista dell’ impegno di Champions League contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it