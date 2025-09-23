Cagliari Inter probabili formazioni | Chivu tra i 3 punti e lo sguardo alla Champions
Cagliari Inter probabili formazioni. Dopo le due vittorie consecutive contro Ajax e Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu cerca il terzo successo in trasferta a Cagliari. La squadra nerazzurra affronta l’impegno di sabato sera con il vento in poppa e l’obiettivo di approfittare del big match tra Milan e Napoli per scalare ulteriormente la classifica. L’ambiente è sereno e la vittoria per 2-1 in casa con il Sassuolo, gestita anche senza il capitano titolare, ha dimostrato la solidità del gruppo. Tutti gli occhi sono puntati sulle decisioni del tecnico, diviso tra la necessità di continuare a vincere e la gestione delle energie in vista dell’ impegno di Champions League contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
? VINCI I BIGLIETTI PER CAGLIARI - INTER! ? Radiolina ti regala l’emozione di tifare la tua squadra del cuore allo stadio! Oggi alle 14.30 gioca con Lele Casini in A Voi La Linea! Giovedì alle 18.30 segui Il Cagliari in diretta - Giocheremo anche lì! - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter, lunedì al via la vendita dei biglietti: informazioni e prezzi - X Vai su X
Serie A: le probabili formazioni della 4^ giornata; Lecce-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Cagliari, le probabili formazioni.
Probabili formazioni 5^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Probabili formazioni 5 giornata Serie A – Dopo la fine della 4^ giornata di campionato, spazio al prossimo turno di Serie A. Come scrive fantamaster.it
Probabili formazioni Serie A 2025/26: Quarta giornata completa - Scopri le probabili formazioni della quarta giornata di Serie A 2025/26: Juventus- atomheartmagazine.com scrive