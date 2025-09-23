Cagliari Inter i sardi si preparano per la sfida di campionato | 4-1 al Frosinone in Coppa Italia

Cagliari Inter, in vista del match di campionato, successo per 4-1 contro il Frosinone dei sardi che staccano il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Cagliari arriva alla sfida con l’ Inter forte della convincente vittoria per 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia, che ha permesso alla squadra di Fabio Pisacane di staccare il pass per gli ottavi di finale. I rossoblù hanno dimostrato grande determinazione, sbloccando il match con un rigore di Gaetano al 2? e riprendendo la partita dopo il pareggio subito al 36?. Poi sono stati Borrelli, Felici e Cavuoti a siglare i gol che hanno chiuso definitivamente il match, dando grande fiducia alla squadra in vista del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

