Cagliari-Inter dove vedere il match in TV

Si avvicina lo scontro tra nerazzurri e rossoblù in terra sarda, ecco una guida su come seguire l’incontro. CAGLIARI-INTER, DOVE VEDERLA IN TV – Cagliari-Inter, la sfida valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 27 settembre alle 20:45. Il match verrà trasmesso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cagliari-Inter, dove vedere il match in TV

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

? VINCI I BIGLIETTI PER CAGLIARI - INTER! ? Radiolina ti regala l’emozione di tifare la tua squadra del cuore allo stadio! Oggi alle 14.30 gioca con Lele Casini in A Voi La Linea! Giovedì alle 18.30 segui Il Cagliari in diretta - Giocheremo anche lì! - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Inter, lunedì al via la vendita dei biglietti: informazioni e prezzi - X Vai su X

Cagliari-Inter, lunedì al via la vendita dei biglietti: informazioni e prezzi - Inter: il primo big match stagionale all'Unipol Domus si giocherà sabato prossimo alle 20. Da unionesarda.it

Biglietti Cagliari Inter, sono state svelate le info e le modalità d’acquisto! Due le fasi di vendita: le ultimissime - Sono state rese note tutte le info relative ai ticket Il Cagliari, sotto la guida di mister Fabio Pisacane, ... Scrive cagliarinews24.com