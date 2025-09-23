Cagliari Inter Chivu inizia a lavorare alla formazione del match | può riposare Dimarco al suo posto lui!

Cagliari Inter, Chivu ha già in mente le due formazioni per i prossimi impegni di campionato e Champions League dei nerazzurri. Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, ha già in mente le due formazioni per il prossimo impegno in campionato e in Champions League, con alcuni cambiamenti strategici per gestire al meglio la rosa. In vista della partita di sabato sera, Federico Dimarco dovrebbe partire dalla panchina, con Carlos Augusto nuovamente titolare, ma in un ruolo diverso. Il brasiliano giocherà infatti come esterno sinistro, dato il sicuro rientro di Alessandro Bastoni al centro della difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagliari Inter, Chivu inizia a lavorare alla formazione del match: può riposare Dimarco, al suo posto lui!

