Cagliari come gli Usa tromba d' aria travolge il Golfo degli Angeli | il video dalla spiaggia del Poetto

Affaritaliani.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tromba marina impressionante si è formata nel Golfo degli Angeli, visibile dal Poetto e dal resto della città. L’evento anticipa una forte perturbazione: diramata l’allerta meteo in Sardegna. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

