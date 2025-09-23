Cade su una buca in viale Trento finisce al pronto soccorso e viene pure multato dalla polizia locale

“Le condizioni delle strade di Terni sono ormai in uno stato disastroso: non ci sono soltanto piccole buche, ma si sono aperte delle vere e proprie voragini che stanno provocando disagi pesanti e spesso incidenti ai ciclisti. ma anche alle auto con gravi conseguenze e spesso con un esborso ai. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: cade - buca

Cade con lo scooter a causa di una buca non segnalata e resta ferito: Comune paga 9 mila euro

Cade in una buca a piazza Poderico: ferita una donna

Operaio cade nella buca insieme la betoniera: salvataggio in extremis nel cantiere della metrotranvia

Leggi CERTASTAMPA Certa Stampa - CADE IN BICI PER UNA BUCA, CHIEDE 230 MILA EURO: https://certastampa.it/cronaca/74759-cade-in-bici-per-una-buca-chiede-230-mila-euro.html | Foto AI - facebook.com Vai su Facebook

Ruoti: uomo cade in una buca mentre lavora in un cantiere e rimane intrappolato nel fango. Salvato dai Vigili del Fuoco https://ondanews.it/ruoti-uomo-cade-in-una-buca-mentre-lavora-in-un-cantiere-e-rimane-intrappolato-nel-fango-salvato-dai-vigili-del-fuoco - X Vai su X

“Cade su una buca in viale Trento, finisce al pronto soccorso e viene pure multato dalla polizia locale”; Con la bici cade a causa di una buca. Multato, era lontano dal marciapiede; Cade in bici per una buca e fa causa al Comune.

Trento, cade aereo da turismo - Un piccolo aereo da turismo è precipitato in Trentino e i suoi resti sono stati trovati a nord di passo Cinque Croci, in val di Fiemme. Da tgcom24.mediaset.it