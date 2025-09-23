Cade il muro della stazione di Rimini | ecco il nuovo sottopasso che collega il centro al mare
Rimini, 23 settembre 2025 – Ci sono voluti – quasi – 4 anni di lavori e 8 milioni di euro. Ma finalmente il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria, che collega direttamente il centro storico alla zona mare, è diventato realtà. è uno degli interventi più attesi di questi anni, frutto dell’accordo tra Comune, Regione e Rfi, che ha ha realizzato i lavori. L’opera è stata inaugurata stamattina. Manca ancora qualcosina (soprattutto nella cartellonistica), ma il tunnel da oggi è aperto al pubblico. Si tratta di un sottopassaggio pedonale passante, ottenuto dal prolungamento del tunnel centrale di accesso alle banchine di arrivo e partenza dei treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cade - muro
Carate Urio, cade da un muro di 3 metri: pensionato ferito gravemente
Verniciando le persiane del nipote. Cade dalla scala appoggiata al muro. Settantanovenne muore in ospedale
Bayrou cade, Macron con le spalle al muro
UN PO’ DI STORIA IL MURO DI BERLINO E LA DIFTERITE Cosa succede ad abbandonare i programmi di vaccinazione... 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino ed inizia quel processo di disgregazione dell’URSS, da cui deriva la nascita (o la rinascita) di - facebook.com Vai su Facebook
Ieri su @LaStampa Quando cade un comico, la democrazia lo seguirà Alla lettrice, al lettore, il nome di Ivan Urgant non dirà probabilmente nulla. Forse, ripescando nella memoria pre-Covid, e nella popolarità riflessa acquisita anche da noi a mezzo Youtube, - X Vai su X
Cade il muro della stazione di Rimini: ecco il nuovo sottopasso che collega il centro al mare; Cade il muro della stazione. Apre il nuovo sottopasso. Bus elettrici sulla linea 4 . In città 200 km di ciclabili; Cade il muro di Rimini: Dimezziamo la distanza dalla stazione al mare.
Cade il muro della stazione. Apre il nuovo sottopasso. Bus elettrici sulla linea 4 . In città 200 km di ciclabili - In settimana inaugura il maxi tunnel che collega il centro e la zona mare. msn.com scrive
Rimini, cade l’ultimo ‘muro’ sulla Statale. Il sottopasso aprirà a fine estate - Rimini, 8 giugno 2024 – È una delle opere più attese della viabilità riminese, insieme alla nuova maxi rotatoria tra la Statale 16 e la Superstrada di San Marino. Da ilrestodelcarlino.it