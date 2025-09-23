Cade il muro della stazione di Rimini | ecco il nuovo sottopasso che collega il centro al mare

Rimini, 23 settembre 2025 – Ci sono voluti – quasi – 4 anni di lavori e 8 milioni di euro. Ma finalmente il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria, che collega direttamente il centro storico alla zona mare, è diventato realtà. è uno degli interventi più attesi di questi anni, frutto dell’accordo tra Comune, Regione e Rfi, che ha ha realizzato i lavori. L’opera è stata inaugurata stamattina. Manca ancora qualcosina (soprattutto nella cartellonistica), ma il tunnel da oggi è aperto al pubblico. Si tratta di un sottopassaggio pedonale passante, ottenuto dal prolungamento del tunnel centrale di accesso alle banchine di arrivo e partenza dei treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

