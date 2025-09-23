Cade dal tetto dell’auto Alessio lotta per la vita | guidava la fidanzata?
“Vola, vola”: sono queste le ultime parole pronunciate da Alessio prima di precipitare dal tettuccio dell’auto guidata dalla fidanzata per le vie di Esine. Dall’alba di domenica 21 settembre, il 23enne camuno lotta per la vita in Rianimazione al Civile di Brescia. La prognosi resta riservata: i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
