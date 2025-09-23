Cadavere trovato in un sacco a Spoleto la vittima è un 21enne extracomunitario

Risulta essere stato di fatto riconosciuto il corpo mutilato e ritrovato ieri sera a Spoleto, in provincia di Perugia. Parti del corpo di un uomo sono state rinvenute all’interno di un sacco nero, lasciato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria. Accanto a un sacco, una bicicletta elettrica che ha messo i carabinieri subito sulla pista di un 21enne del Bangladesh, Bala Sagor, detto Obi, scomparso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

