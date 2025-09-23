Cadavere in sacco a Spoleto Vittima è 21enne del Bangladesh

Proseguono le indagini sull’uomo trovato cadavere a pezzi in un sacco a Spoleto. Si attende l’autopsia per capire la dinamica del delitto. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

