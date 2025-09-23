Cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco vicino alla ferrovia un passanto lo ha notato e ha dato l' allarme
Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato all'interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Sono in corso indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it
