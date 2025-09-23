Il giovane era scomparso da giovedì, come avevano denunciato alcuni conoscenti sui social: l'ultima volta era stato visto a bordo della sua bici elettrica. La stessa bici ritrovata sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Cadavere fatto a pezzi a Spoleto, identificata la vittima: è un 21enne bengalese