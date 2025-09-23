Cadavere a Spoleto il corpo mutilato La vittima è il 21enne ‘Obi’ Sagor scomparso nei giorni scorsi

Spoleto, 23 settembre 2025 – L’orrore che si è consumato alle porte di Spoleto sembra ormai avere un nome: è quello del 21enne Bala Sagor, da tutti conosciuto come Obi, 21enne originario del Bangladesh arrivato in Italia due anni fa. Tutto lascia intendere che il corpo all’interno del sacco nero ritrovato vicino ai giardini di via XIV Giugno, vicino alla ferrovia, sia proprio il suo. Gli amici, che avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, hanno riconosciuto la bici elettrica del 21enne, ritrovata accanto al sacco nero dove si trovava il cadavere. Sagor, ospite in un centro di accoglienza, era in Italia per provare a costruirsi un futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cadavere a Spoleto, il corpo mutilato. La vittima è il 21enne ‘Obi’ Sagor, scomparso nei giorni scorsi

