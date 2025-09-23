Cadavere a pezzi ritrovato in un sacco a Spoleto

AGI - Parti di un cadavere fatto a pezzi sono state ritrovate in un sacco nero, nella tarda serata del 22 settembre, a Spoleto, in provincia di Perugia. Il ritrovamento è avvenuto casualmente ad opera di un residente del quartiere Casette. Il sacco sarebbe stato recuperato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria. Accanto al sacco c'era una bicicletta elettrica che ha messo i carabinieri subito sulle tracce di un 21enne del Bangladesh, Bala Sagor, detto Obi, che risultava scomparso da giovedì scorso. Il giovane, ospite di una casa di accoglienza, lavorava come aiuto cuoco in un ristorante di Spoleto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cadavere a pezzi ritrovato in un sacco a Spoleto

