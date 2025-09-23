Cacciatori scomparsi e trovati morti in Colorado | ‘Uccisi da un fulmine’

La scomparsa. Era l’11 settembre quando di Andrew Porter e Ian Stasko, entrambi di 25 anni, si sono perse le tracce. I due amici si erano avventurati in una battuta di caccia all’alce nella Game Management Unit 81, un’area selvaggia al confine tra Colorado e New Mexico, nota per i suoi terreni impervi e il meteo imprevedibile. L’allarme delle famiglie. Quando non hanno più avuto notizie, familiari e amici hanno lanciato appelli disperati. La zia di Porter, Lynne Runkle, ha persino aperto una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le ricerche, raccontando quotidianamente gli sviluppi. «È con il cuore spezzato e tra le lacrime che vi do questo aggiornamento: Andrew e Ian sono stati trovati entrambi morti», ha scritto giovedì scorso, annunciando il tragico epilogo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

