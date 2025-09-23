Caccia russi sull’Estonia la Nato | Mosca responsabile cessi subito escalation Rutte | Abbatterli? Dipende dalla minaccia

Per l’ Alleanza Atlantica non ci sono dubbi: “La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un’escalation, rischiano di portare a valutazioni errate e mettono in pericolo vite umane: devono cessare”. Il riferimento della Nato è all’incursione dei Mig russi nei cieli estoni, avvenuta venerdì scorso. La posizione è stata espressa ufficialmente dopo il Consiglio Atlantico, convenuto sotto l’articolo 4 su richiesta dell’Estonia. Il messaggio a Mosca non lascia spazio a interpretazioni alternative: “La Russia non deve avere alcun dubbio: la Nato e gli Alleati impiegheranno, in conformità con il diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non militari necessari per difendersi e scoraggiare tutte le minacce provenienti da ogni direzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caccia russi sull’Estonia, la Nato: “Mosca responsabile, cessi subito escalation”. Rutte: “Abbatterli? Dipende dalla minaccia”

In questa notizia si parla di: caccia - russi

Kiev colpisce la base dei caccia russi. E Mosca lancia 300 droni nella notte

Kiev colpisce la base dei caccia russi. Mosca: "Uccisi 500 soldati ucraini in un giorno"

Ucraina colpisce la base aerea dei caccia russi: colpo definitivo

Vannacci, ex addetto militare a Mosca, diffonde propaganda russa sull’incursione dei caccia russi in Estonia citando come fonte il noto sito rossobruno, complottista, anti-Ue e no-vax “Giubbe Rosse”. - X Vai su X

Il premier polacco ragiona sulla possibilità di colpire i droni o i caccia russi che sconfinano. Ma, ha aggiunto, bisogna avere la "certezza di non essere soli": servirà l'unanimità degli altri partner della Nato - facebook.com Vai su Facebook

MiG russi intercettati sull’Estonia | cosa sono gli F-35 i caccia italiani che proteggono i cieli d’Europa?; Jet italiani fermano i Mig russi Putin sfida la Nato | il volo sull’Estonia Altri aerei a bassa quota nel Baltico.

Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania: perché la Russia sta provocando la Nato? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania: perché la Russia sta provocando la Nato? Scrive tg24.sky.it

Caccia russi in Estonia, Tallinn invoca articolo 4 Nato: cosa prevede - L'Estonia invoca l'articolo 4 della Nato dopo la violazione dello spazio aereo commessa da 3 caccia russi. Come scrive msn.com