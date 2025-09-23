Caccia al via sei multe Spari vicino alle case Proteste dei residenti

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei sanzioni e un sequestro nel primo weekend di caccia "ma per fortuna nessun particolare allarme". Sono sei le violazioni contestate, più un sequestro di selvaggina, i contenuti del bilancio dell’apertura della stagione venatoria 20252026 nel Lodigiano. Domenica, giornata inaugurale, le pattuglie hanno riscontrato due casi di caccia fuori orario, due infrazioni per mancato rispetto delle distanze di sicurezza da immobili adibiti a posti di lavoro, un’omissione di versamento e una mancata annotazione del capo abbattuto. E un fagiano è stato posto sotto sequestro. Fortunatamente, però, non ci sono stati feriti o infortunati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caccia al via sei multe spari vicino alle case proteste dei residenti

© Ilgiorno.it - Caccia al via, sei multe. Spari vicino alle case. Proteste dei residenti

In questa notizia si parla di: caccia - multe

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia

Caccia al via, sei multe. Spari vicino alle case. Proteste dei residenti; Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia; La caccia a Winterthur si conclude con multe per due cacciatori amatoriali.

caccia via sei multeCaccia al via, sei multe. Spari vicino alle case. Proteste dei residenti - La polizia provinciale: c’è però la necessità di una vigilanza capillare. Riporta ilgiorno.it

caccia via sei multeVia alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia - Uomo trovato e sanzionato a Certano, in una zona dove non si può cacciare ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caccia Via Sei Multe