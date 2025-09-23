Caccia agli abusivi del beauty | Tuteliamo la salute pubblica
Un operatore su tre è abusivo: lo dice una ricerca di Cna sul settore del beauty, ossia acconciatori, estetiste e tatuatori. Per questo l’associazione di categoria fa partire un’iniziativa contro abusivismo e uso di sostanze vietate. Non solo, Cna Forlì-Cesena chiede più controlli sul rispettodella nuova regolamentazione europea, tutela della salute pubblica. A partire dal primo settembre è entrata in vigore la regolamentazione 887, che "vieta l’utilizzo e la commercializzazione di specifiche sostanze cosmetiche ritenute pericolose per la salute pubblica nel settore beauty". Tra i composti messi al bando figura il Tpo, un componente comunemente presente in gel e smalti semipermanenti, la cui pericolosità ha spinto l’Unione europea ad eliminarlo dalla lista degli ingredienti ammessi nei cosmetici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
