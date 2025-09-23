Cabiate inferno di fango sul torrente | i residenti salvati a forza di braccia

Cabiate (Como) – Un intero paese immerso nell’acqua, dalle strade alla ferrovia, fino alle abitazioni e ai cortili. Soccorritori, vigili del fuoco di Como con le squadre fluviali e i carabinieri di Mariano Comense, hanno passato la giornata di ieri a mettere in salvo persone, di ogni età, rimaste bloccate a Cabiate, uno dei due punti più critico della provincia di Como, assieme a Blevio. L’esondazione del torrente Tarò, affluente del fiume Seveso in Brianza, ha prodotto conseguenze devastanti: persone portate in salvo a braccia per tutto il giorno, elicottero Drago dei vigili del fuoco inviato per il recupero di persone bloccate ai piani alti delle abitazioni, auto ferme e sommerse, ribaltate e trascinate via dall’esondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

