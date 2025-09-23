C64 C128 SNK vs CAPCOM per C64 C128 – Stronger Edition | Il Sogno CrossOver Diventa Realtà su Commodore!

Hai mai sognato di vedere Ryu di Street Fighter affrontare Terry Bogard di Fatal Fury? O di assistere a uno scontro epico tra i campioni di King of Fighters e quelli di Darkstalkers? Questo sogno, una volta confinato alle sale giochi e alle console moderne, è oggi una splendida realtà anche sul nostro amato Commodore 64 e 128! SNK vs CAPCOM for C64C128 – Stronger Edition è un gioco straordinario, un progetto homebrew nato dalla passione di fan dedicati, che porta l’essenza del classico “SNK vs CAPCOM: Match of the Millennium” (Neo Geo Pocket Color) sull’iconico hardware a 8-bit. Ed è subito chiaro: non si tratta di una semplice conversione, ma di un’amorevole e potente ri-creazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net