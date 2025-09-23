Buttiamo via più cibo che soldi | gli italiani campioni di spreco La polemica del prof Segrè

Noi italiani continuiamo ad avere una cattiva abitudine a tavola: quella dello spreco alimentare. In questo ultimo anno, però, le cose sembrano andare un pochino meglio. Ad affermarlo in una intervista al Corriere della Sera è il professor Andrea Segrè. “I dati rilevati ad agosto dal mio Osservatorio Waste Watcher dicono che, negli ultimi dodici mesi, abbiamo buttato 28,9 chili di cibo a testa, pari a 1,7 milioni di tonnellate e 7,46 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente, è un dieci per cento in meno”. Un calo dovuto non tanto alla consapevolezza degli italiani ma frutto di minori acquisti effettuati per risparmiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

