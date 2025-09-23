Sono stagioni felici per Pietrangelo Buttafuoco. Oltre a essere presidente della Biennale di Venezia, l’intellettuale siciliano entra dalla porta principale nel palinsesto di Radio Rai 1, presentato martedì, leggendo pagine letterarie legate all’attualità. «Una specie di annunciatore della cultura», spiffera sorridendo un alto dirigente del servizio pubblico radiotelevisivo. E in serata, per festeggiare, si terrà un grande evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con Buttafuoco protagonista delle Lezioni di creatività contemporanea 2025. Da sottolineare come viene presentato ufficialmente ora Buttafuoco al pubblico: «Già giornalista, è uno scrittore». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Buttafuoco nel palinsesto di Rai Radio 1 e le altre pillole del giorno